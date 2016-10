Wieder mehr Flüchtlinge in Kärnten unterwegs

Lange ist es an den Grenzen ruhig geblieben, nun gibt es wieder vermehrte Flüchtlingsbewegung in Kärnten. Am Grenzübergang Thörl-Maglern zu Italien werden immer wieder Flüchtlinge aufgegriffen, die zu Fuß nach Österreich kommen.

