22 Tote bei Luftangriff auf Schule in Syrien

Bei einem Luftangriff auf eine Schule in der nordwestsyrischen Provinz Idlib sind heute nach Angaben von Aktivisten 22 Zivilisten getötet worden. Unter den Todesopfern seien auch mindestens sieben Schüler, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. Die Luftwaffen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seines Verbündeten Russland sind wiederholt beschuldigt worden, Zivilisten und zivile Einrichtungen in Syrien zu bombardieren.

Die Provinz Idlib wird von dem islamistischen Rebellenbündnis Dschaisch al-Fateh (Armee der Eroberung) kontrolliert. Ihm gehören unter anderem die Dschihadisten der Fateh-al-Scham-Front an, die bis zu ihrer selbsterklärten Abspaltung vom Terrornetzwerk Al-Kaida Al-Nusra-Front hieß. Nach Angaben der Beobachtungsstelle ist Idlib in den vergangenen Woche verstärkt bombardiert worden.