„Dramatische Rückwärtsentwicklung“

Frauen werden - auf globale Sicht und sofern sich an der momentanen Entwicklung nichts ändert - erst in 170 Jahren für die gleiche Arbeit gleich wie Männer bezahlt. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten „Global Gender Gap Report“ des Wirtschaftsforums (WEF) weiter hervorgeht, hat sich die Lage zuletzt alles andere als verbessert - ganz im Gegenteil ist von einer „dramatischen Rückwärtsentwicklung“ die Rede. Davon betroffen ist auch Österreich, das beim Thema Frauengleichstellung im Vergleich zum Vorjahr gleich 15 Plätze einbüßte.

Lesen Sie mehr …