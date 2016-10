Gewerkschaft ruft zu ganztägigem Streik bei Eurowings auf

Die Kabinengewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder bei der deutschen Fluggesellschaft Eurowings zu einem ganztägigen Streik an allen Standorten aufgerufen. Der Ausstand sei morgen von 0.00 bis 24.00 Uhr geplant, teilte UFO heute mit. Der Streik beziehe sich auf die Tarifforderungen zum Vergütungstarifvertrag, Manteltarifvertrag, zur betrieblichen Altersversorgung, zum Mitarbeiterfonds und zur Arbeitsplatzsicherung.

„Wir bedauern es sehr, dass es zu dieser Eskalation kommen musste“, sagte UFO-Tarifvorstand Nicoley Baublies. „Die Verhandlungen sind jedoch an einen Punkt gekommen, an dem es zu einem Streik keine Alternative gibt. Besonders bei unseren Gästen möchten wir uns bereits jetzt für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigen.“

Die Eurowings GmbH betreibt mit 23 Jets eine Teilflotte der Lufthansa- Billigplattform Eurowings mit derzeit 92 Flugzeugen. Es ist fraglich, wie viele der derzeit rund 400 Flugbegleiter UFO tatsächlich zu einem Streik bewegen könnte, da auch die Konkurrenzgewerkschaft Verdi in der Belegschaft stark vertreten ist. Verdi hatte im September einen Warnstreik bei der Eurowings GmbH veranstaltet, in dessen Folge acht Flüge in Düsseldorf annulliert werden mussten.