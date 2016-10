ÖBB suchen Lokführer

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind auf der Suche nach Lokführern. Der Personalabbau ist vorbei, in den nächsten Jahren gehen Tausende Mitarbeiter in Pension. Gleichzeitig sinke aber das Angebot an Bewerbern.

