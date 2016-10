Nizza: Entführte Hotelbesitzerin wieder frei

Die in Nizza entführte Besitzerin eines Luxushotels ist wieder frei. Die 76-Jährige wurde heute gefesselt in einem Lieferwagen gefunden, den ihre Kidnapper auch bei der spektakulären Entführung am Montag verwendet hatten, sagte Staatsanwalt Jean-Michel Pretre.

Der Frau ging es den Umständen entsprechend gut, sie wurde ärztlich betreut. Die Ermittlungen zu dem mysteriösen Fall gehen weiter.

Der Lieferwagen mit dem Entführungsopfer wurde im Westen von Nizza entdeckt. „Einem Anrainer ist das Fahrzeug wegen einer Besonderheit auf dem Nummernschild aufgefallen“, erklärte Staatsanwalt Pretre. Der Mann habe die 76-Jährige befreit und die Polizei alarmiert, sagte der Staatsanwalt. „Sie hat vermutlich die letzten 48 Stunden in dem Fahrzeug verbracht.“

Hintergründe weiter offen

Die Besitzerin des an der Strandpromenade von Cannes gelegenen Fünfsternehotels „Grand Hotel“ war am Montag vor den Augen erschrockener Passanten entführt worden.

Die Hintergründe der Entführung sind unterdessen weiterhin nicht geklärt. „Das ist nicht die Lösung dieses Falls, es ist lediglich das Ende der Entführung“, betonte der Staatsanwalt. „Die Ermittlungen gehen weiter.“

Unbekannte hatten bereits vor drei Jahren versucht, die Hotelchefin vor der Garage ihres Hauses zu entführen. Der Vorfall wurde nie aufgeklärt.