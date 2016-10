Tennis: Altmeister und Jungstar starten in Wien gut

Jürgen Melzer hat gestern bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle die Überraschung des Tages geliefert. Der 35-Jährige schaltete völlig unerwartet den als Nummer vier gesetzten Roberto Bautista Agut aus und sah sich in seiner harten Arbeit bestätigt. „Genau deswegen habe ich alles für das Comeback getan“, so der Niederöstereicher.

Auch Dominic Thiem erreichte - weit weniger überraschend - das Achtelfinale, was den ÖTV-Jungstar aufgrund anderweitiger Verpflichtungen in Terminschwierigkeiten bringt.

