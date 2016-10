Epizentrum in Provinz Macerata

Nur zwei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien ist die Region am Mittwochabend erneut von einem schweren Erdstoß erschüttert worden. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie hatte das Beben eine Stärke von 5,4. Das Epizentrum lag demnach nahe der Provinzhauptstadt Macerata in der Region Marken.

