Tennis: Harte Arbeit für Murray zum Wien-Auftakt

Andy Murray ist heute mit einem Dreisatzsieg in die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle eingestiegen. Der als Nummer eins gesetzte Schotte musste dabei vor allem im zweiten Satz mehr kämpfen als ihm lieb war. Doch dafür „rächte“ sich Murray im dritten Durchgang mit der „Höchststrafe“ an seinem Gegner Martin Klizan. Bereits am Dienstag hatten Österreichs Jungstar Dominic Thiem und Altstar Jürgen Melzer aufgezeigt.

