EU-Parlament entscheidet über Sacharow-Preisträger

Das Europaparlament entscheidet morgen über die Vergabe des diesjährigen Sacharow-Preises für Meinungsfreiheit. In der Endrunde sind der frühere Chefredakteur der türkischen Zeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, der Vertreter der Krimtataren, Mustafa Dschemilew, und die Yezidinen Nadia Mourad und Lamia Haji Bashar. Sie wurden im Irak von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verfolgt und versklavt.

Der nach dem verstorbenen russischen Dissidenten und Physiker Andrej Sacharow benannte und mit 50.000 Euro dotierte Preis wird vom Europaparlament seit 1988 an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen.

Im vergangenen Jahr hatte der zu Haft und Peitschenhieben verurteilte saudiarabische Blogger Raif Badawi die Auszeichnung erhalten.