Venezuelas Opposition kündigt Generalstreik an

Im Machtkampf mit der Regierung hat die Opposition in Venezuela einen zwölfstündigen Generalstreik angekündigt. „Für kommenden Freitag rufen wir zu einem Generalstreik auf. Bleibt alle zu Hause“, sagte Jesus Torrealba, Exekutivsekretär des Oppositionsbündnisses MUD, am Mittwoch auf einer Großdemonstration in der Hauptstadt Caracas.

„Mit der Verfassung und der Flagge in der Hand fordern wir friedlich die Rückkehr zur Demokratie“, so Torrealba. Hunderttausende Menschen protestierten im ganzen Land gegen den Stopp des Verfahrens für ein Referendum zur Abwahl von Präsident Nicolas Maduro. Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation wurden dabei mehr als 20 Menschen verletzt und mehr als 39 von Sicherheitskräften festgenommen.

Eigentlich wollte die Opposition heute Unterschriften von 20 Prozent der Wahlberechtigten für die Volksabstimmung sammeln. Die Wahlbehörde hatte das Verfahren in der vergangenen Woche allerdings gestoppt.