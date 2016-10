Fortschritte, aber keine Einigung

Die Verhandlungen zwischen den belgischen Regionen und der Zentralregierung über das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA sind am späten Mittwochabend auf Donnerstag vertagt worden. Es gebe zwar Fortschritte, aber weiterhin keine abschließende Einigung, teilte der belgische Außenminister Didier Reynders nach einem neuerlichen Verhandlungsmarathon mit. Am Donnerstag sollte das CETA-Abkommen eigentlich bei einem EU-Kanada-Gipfel feierlich unterzeichnet werden. Ob dieser nun auch stattfindet, wird sich nun erst am Gipfeltag klären.

