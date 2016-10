Nationalfeiertag: Bures wünscht sich mehr Soldatinnen

Der Nationalfeiertag musste heuer ohne Bundespräsident auskommen. Mit Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hielt daher stellvertretend erstmals eine Frau die Rede bei der Angelobung von 1.200 Soldatinnen und Soldaten. „Mögen viele Frauen die Männerbastion Bundesheer erobern“, sagte Bures. Die traditionelle TV-Ansprache des Bundespräsidenten hält sie nicht - „aus Respekt vor dem Amt“. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) warnte in seiner Rede vor einer Spaltung der Gesellschaft.

Mitterlehner mahnt „Mut“ ein

Vizekanzler und ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner will unterdessen, dass die anstehenden Herausforderungen mit „Mut“ angegangen werden. Der Nationalfeiertag stehe für die Freiheit und den Erfolg Österreichs.

„In diesem Sinne müssen wir auch die aktuellen und künftigen Herausforderungen mit Mut und Optimismus angehen“, sagte Mitterlehner, der gleichzeitig das „Schüren von Ängsten und Vorurteilen“ ablehnte. Globalisierung sollte als Chance, nicht als Bedrohung gesehen werden und Sozialleistungen als „Hilfe zur Selbsthilfe“ neu ausgerichtet sein.

Strache warnt vor Gefahren des Islamismus

Die FPÖ hob die Bedeutung der Souveränität hervor und sieht diese ebenso wie die Neutralität gefährdet. Die „Aushöhlung nationalstaatlicher Souveränität durch die Hintertür“ sei gerade „in Zeiten von CETA, TTIP, Massenmigration und islamistischem Terrorismus völlig inakzeptabel“, sagte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Er warnte auch vor der „unverantwortlichen modernen Völkerwanderung“ und sah die „Mehrheitsgesellschaft“ in Europa „ernsthaft in Gefahr“.

Glawischnig betont Bildung

Das Gemeinsame und den Zusammenhalt wollen hingegen die Grünen in den Vordergrund stellen. „Wenn wir verstärkt zu einem Miteinander kommen wollen, brauchen wir Investitionen in die jungen Menschen, in deren Bildung“, sagte Bundessprecherin Eva Glawischnig. Sie ortet auch einen Mangel an Gerechtigkeit in der Gesellschaft und kritisiert, dass Armutsbekämpfung nicht das Wichtigste in Österreich ist.