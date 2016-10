22 Kinder bei Luftangriff auf syrische Schule getötet

In einer Schule in Syrien sind 22 Kinder bei einem Bombenangriff aus der Luft getötet worden. Diese Zahl nannte der Generaldirektor des UNO-Kinderhilfswerks Unicef, Lake, gestern in New York.

Lake sprach von dem wohl schwersten Angriff auf eine Schule seit Beginn des Syrien-Kriegs. „Sollte der Angriff vorsätzlich ausgeführt worden sein, wäre er ein Kriegsverbrechen“, sagte er.

Der russische UNO-Botschafter Tschurkin wollte in New York nicht ausschließen, dass die Luftwaffe seines Landes an den Angriffen beteiligt gewesen sein könnte. „Es wäre jetzt einfach für mich zu sagen: ‚Nein‘“, sagte Tschurkin. „Ich bin aber ein verantwortungsvoller Mensch. Ich muss nun erstmal abwarten, was unser Verteidigungsminister dazu sagt.“ Tschurkin fügte hinzu: „Das ist schrecklich. Ich hoffe, wir haben nichts damit zu tun.“