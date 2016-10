Belgier wollen weiter verhandeln

Der Verhandlungsmarathon hat bisher nichts gebracht. Die belgische Regierung und die Regionen, die sich gegen das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA wehren, konnten sich bisher nicht einigen. In der Nacht auf Donnerstag sagte nun die kanadische Regierungsdelegation mit Premier Justin Trudeau ihre Reise zu dem für Donnerstag geplanten EU-Kanada-Gipfel in Brüssel ab. Dort hätte CETA unterzeichnet werden sollen. Die Belgier kündigten aber an, weiter verhandeln zu wollen.

