„Dia de los Muertos“: Allerheiligen in Mexiko

Österreich und vor allem Wien halten sich gern für den Nabel der Welt in Sachen Morbidität. In Mexiko könnte man darüber milde lächeln und auf tagelange Feste zum „Dia de los Muertos“ mit Zuckerskeletten, Gerippespielzeug und Friedhofspartys verweisen. Mexikanisches Allerheiligen - ein wilder Mischmasch von präkolumbianischen Riten, Katholizismus und hochpolitischen Untertönen - findet aber auch hierzulande immer mehr Fans. Oft geht es dabei vor allem um die Vernichtung größtmöglicher Mengen an Tequila in anlassbezogenem Outfit, womit man sich selbst aber um die besten Teile des Fests bringt.

Mehr dazu in Vom Jenseits ins Diesseits und retour