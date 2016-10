US-Drohnenangriff auf Al-Kaida-Führer in Afghanistan

Die US-Streitkräfte haben in Afghanistan möglicherweise zwei hohe Vertreter des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet. Ziel eines Drohnenangriffs am vergangenen Sonntag in der Provinz Kunar seien der Al-Kaida-Anführer Faruk al-Kahtani und sein Stellvertreter Bilal al-Mutaybihabe gewesen, teilte ein US-Militärvertreter gestern Abend mit. Ob sie tatsächlich tot seien, lasse sich nicht eindeutig bestätigen, doch sei das US-Militär „eher zuversichtlich“, sagte er.

Die USA machen seit Jahren Jagd auf Kahtani, der viele Jugendliche für Al-Kaida rekrutiert haben soll. Ein erster Luftangriff im Jahr 2012 wurde in letzter Minute abgesagt, da viele zivile Opfer zu befürchten waren.

Bei dem jetzigen Angriff setzte das US-Militär nach eigenen Angaben mehrere Drohnen gleichzeitig ein. Die beiden Männer hielten sich den Angaben zufolge in zwei verschiedenen, einige hundert Meter voneinander entfernten Gebäuden des Dorfs Hilgal im Distrikt Ghasi Abad auf.