Neue Verhandlungen brachten Ergebnis

Die belgische Regierung hat am Donnerstag eine Einigung in den Gesprächen mit den CETA-skeptischen Regionen, allen voran der Wallonie, verkündet. Der Widerstand gegen den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada wurde damit aufgegeben. Belgien könne das Handelsabkommen nun unterzeichnen, so der belgische Regierungschef Charles Michel. Kanada hatte allerdings bereits zuvor den EU-Kanada-Gipfel, bei der der Vertrag feierlich unterzeichnet werden hätte sollen, abgesagt.

