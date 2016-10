„Mad Men“-Schöpfer Weiner kreiert Serie für Amazon

„Mad Men“-Schöpfer Matthew Weiner kehrt ins Fernsehen zurück. Der US-Streamingdienst Amazon und die Produktionsfirma The Weinstein Company haben einen regelrechten Bieterkampf um das neue Projekt des 51-jährigen US-Amerikaners gewonnen, berichtet „deadline.com“. Der Deal umfasst demnach 70 Mio. US-Dollar (64 Mio. Euro) für acht Episoden.

Amazon setzt damit nach Engagements von Regiemeister Woody Allen („Crisis in six scenes“) und „Ally McBeal“-Schöpfer David E. Kelley („Goliath“) bei seinen Eigenproduktionen weiter auf Größen der Branche.

Weiner prägte die TV-Landschaft als Autor und Produzent der legendären Mafiaserie „Sopranos“ sowie als kreativer Kopf hinter der in der New Yorker Werbebranche spielenden Serie „Mad Men“. Die viel gepriesene Kultproduktion wurde direkt nach ihrem Start 2007 vier Mal in Folge bei den Emmy Awards zur besten Dramaserie gekürt und endete 2015 nach sieben Staffeln.