Streik: Eurowings prüft Gang zum Arbeitsgericht

Die Lufthansa-Tochter Eurowings prüft wegen des 24-Stunden-Streiks heute den Gang zum Arbeitsgericht. „Wir werden jetzt juristisch untersuchen, wer für diesen Streik die Verantwortung trägt, und behalten uns entsprechende rechtliche Schritte vor“, sagte ein Eurowings-Sprecher.

Bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings und Germanwings wird 24 Stunden lang gestreikt. Die Kabinengewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder bei den Teilgesellschaften zu dem Ausstand aufgerufen.

Der Streik sei unverhältnismäßig. Die Gewerkschaft UFO habe einen scheinbaren Konflikt um Teilzeitmodelle genutzt, um neben der kleineren Eurowings GmbH (23 Jets) auch die größere Teilgesellschaft Germanwings (58 Maschinen) „über Nacht und ohne jede Vorwarnung streikfähig zu machen“, sagte der Sprecher. In der Praxis würde aber fast alle Teilzeitwünsche von Mitarbeitern ohnehin erfüllt.

Zwei weitere Streiktage geplant

Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will in der kommenden Woche an zwei Tagen zu weiteren Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aufrufen, sagte UFO-Vorstand Nicoley Baublies. Auf die Kritik des Unternehmens reagierte er gelassen. Die Arbeitsgerichte hätten ständig mit solchen einstweiligen Verfügungen zu tun, sagte er dem SWR: „Das machen Arbeitgeber heutzutage leider standardmäßig, statt sich inhaltlich auseinanderzusetzen.“ UFO sei gut vorbereitet, „wir haben uns nichts vorzuwerfen“.

Nach Angaben der Airline fielen wegen des Streiks heute 393 von 551 geplanten Eurowings-Flügen vor allem in Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin aus. Von den insgesamt betroffenen knapp 40.000 Passagieren seien allerdings fast alle noch in der Nacht rechtzeitig informiert worden, sagte der Eurowings-Sprecher. Auch zahlreiche Wien-Verbindungen fallen heute aus. Sämtliche 20 Germanwings-Flüge von und nach Wien werden ebenso gestrichen wie zwei Eurowings-Verbindungen zwischen Wien und Hamburg.

Keine Einigung bei Tarifverhandlungen

Bei Germanwings seien die Tarifverhandlungen für Teilzeitregelungen der Flugbegleiter gescheitert, teilte die Gewerkschaft mit. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Interessen im Rahmen eines Arbeitskampfes durchzusetzen", sagte UFO-Verhandlungsführerin Sylvia De la Cruz.