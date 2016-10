Im Herzen Europas und doch am Rand

Eine kleine Region in Belgien hat verhindert, dass die EU und Kanada ihr Handelsabkommen pünktlich unterschreiben konnten. Auch wenn die belgische Regierung nach tagelangen Verhandlungen am Donnerstag eine Einigung mit den CETA-Skeptikern verkünden konnte - der EU-Kanada-Gipfel ist dennoch geplatzt. Der vehemente Widerstand der Wallonie sorgte europaweit für Verwunderung und ist bei näherer Betrachtung doch weniger überraschend. Belgiens französischsprachige Provinz liegt geografisch und historisch zwar im Herzen Europas. Ihre Bewohner fühlen sich aber zunehmend an den Rand gedrückt.

Lesen Sie mehr …