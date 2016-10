Rund 12.000 Vertriebene seit Mossul-Offensive

Seit Beginn der Offensive auf die nordirakische IS-Hochburg Mossul sind nach Angaben der Regierung rund 12.000 Menschen aus der Region geflüchtet. Sie seien in mehreren Lagern in Umland von Mossul eingetroffen, erklärte heute das irakische Ministerium für Migration und Flüchtlinge.

Der Angriff auf die Großstadt unter Kontrolle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte Anfang vergangener Woche begonnen. Von Osten her ist die irakische Armee bis auf wenige Kilometer an die Stadtgrenze von Mossul herangerückt. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR rechnet insgesamt mit bis zu einer Million Menschen, die durch die Offensive vertrieben werden könnten.

US-General: Bis zu 900 IS-Kämpfer getötet

Seit Beginn der Großoffensive gegen Mossul wurden nach US-Militärangaben bis zu 900 IS-Kämpfer getötet. „Bei den Operationen seit eineinhalb Wochen im Zusammenhang mit Mossul haben sie nach unseren Schätzungen rund 800 bis 900 IS-Kämpfer getötet“, sagte der Oberbefehlshaber des US-Central Command, Joseph Votel, mit Blick auf die an der Offensive beteiligten irakischen und kurdischen Streitkräfte heute.