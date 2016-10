Japanische Bahngesellschaft will kein Make-up im Zug

Mit einer Benimmkampagne will eine japanische Bahngesellschaft Frauen das Schminken in Zügen abgewöhnen - und löst damit eine Kontroverse aus. In einem Video von Tokyu Corp rappt eine vom Land kommende junge Japanerin: Sie beschwert sich, dass Großstadtfrauen in Tokio zwar alle hübsch, aber manchmal ungehörig seien.

Während zwei junge Frauen vor ihr unbeeindruckt weiter Make-up auftragen, singt sie: „Warum könnt Ihr das nicht vorher zu Hause machen?“ Im Internet löst die Kampagne Unmut aus. Frauen, die sich schminkten, würden niemandem etwas antun, hieß es. Betrunkene und Grapscher seien ein viel größeres Problem.

Kampagnen für gutes Benehmen

Immer wieder starten Bahngesellschaften in Japan Kampagnen, mit denen sie Bürger zu gutem Benehmen anhalten wollen - zur Verwunderung manch durchreisender Ausländer. Denn etwa die Bahnsteige sehen genauso blitzblank aus wie die Abteile: keine Schmierereien, keine zerkratzten Scheiben, nirgendwo Müll.

Problematisch sind dagegen zum Beispiel die „chikan“, Grapscher in den überfüllten Zügen der Großstädte. Damit solche Unsitten unterbleiben, appellieren die Betreiber auf Postern dazu, „manaa“ zu bewahren - das Wort ist dem englischen „manner“ entlehnt und bedeutet Benehmen oder Betragen.