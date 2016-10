Nach WEF-Studie: Oberhauser drängt auf Lohntransparenz

Frauenministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) drängt angesichts des schlechten Abschneidens Österreichs bei der Frauengleichstellung auf mehr Transparenz bei den Gehältern. Dass sich Österreich im internationalen Vergleich noch verschlechtert hat, sei ein „inakzeptabler Zustand“, so Oberhauser heute in einer Aussendung.

Der „Global Gender Gap Report“ des Wirtschaftsforums (WEF) zeige, „was wir seit vielen Jahren anprangern. Die Lohnschere zwischen Frauen und Männern muss dringend geschlossen werden, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren“, forderte Oberhauser. Sie pochte etwa auf mehr Transparenz bei den Gehältern in Betrieben sowie auf eine Quote für die Privatwirtschaft: „Die Quote wirkt, das hat sich im Bundesdienst gezeigt.“

WEF-Studie: Frauengleichstellung erst in 170 Jahren

Frauen werden - auf globale Sicht und sofern sich an der momentanen Entwicklung nichts ändert - erst in 170 Jahren für die gleiche Arbeit gleich wie Männer bezahlt. Das zeigt die WEF-Studie. Zudem habe sich die Lage zuletzt alles andere als verbessert - ganz im Gegenteil ist von einer „dramatischen Rückwärtsentwicklung“ die Rede. Davon betroffen ist auch Österreich, das beim Thema Frauengleichstellung im Vergleich zum Vorjahr gleich 15 Plätze einbüßte.

