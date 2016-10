Grüne orten „systematische Aushungerung“ des RH

Die Grünen orten eine „systematische Aushungerung“ des Rechnungshofs (RH) durch die Regierung. Eine versäumte Anpassung des Budgets gepaart mit zusätzlichen Aufgaben würden das Kontrollorgan zunehmend in Geld- und Personalnöte bringen, kritisierte die Abgeordnete Gabriela Moser heute bei einer Pressekonferenz. Ein Maßnahmenpaket der Grünen solle Abhilfe schaffen.

Das Budget des RH sei von 2009 auf 2016 um lediglich 4,12 Prozent gestiegen, was nicht einmal einer Anpassung an die Inflation in diesem Zeitraum entspreche. Rechnet man weiter, fehlen laut den Grünen im kommenden Jahr vier Mio. Euro für das Kontrollorgan.

Moser: „Das ist das, was die Regierung will, wenn es um Kontrolle geht.“ Grund dafür seien die Kritik des RH und die Forderungen nach wichtigen Reformen, etwa im Bildungsbereich. Das Kontrollorgan werde an die „kurze Leine“ bzw. „an den Strick“ genommen.