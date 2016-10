Bekannter chinesischer Segler im Pazifik vermisst

Die US-Küstenwache hat ihre Suche nach dem chinesischen Starsegler Guo Chuan im Pazifischen Ozean ausgesetzt. Wie sie heute mitteilte, fand ein Rettungsteam an Bord seines treibenden Trimarans nur eine Schwimmweste. Die Küstenwache erklärte weiter, Guo sei ein „professioneller Seefahrer mit einer großen Leidenschaft für das Segeln“ gewesen. „Unser tiefstes Beileid gilt nicht nur seiner Familie und seinen Freunden, sondern auch seinem Team und der Seglergemeinde.“

Bilder der Küstenwache zeigten Guos Trimaran „Qingdao China“, der Hunderte Kilometer westlich von Hawaii mit rotem Segel und der Aufschrift „Peace and Sport“ (Frieden und Sport) auf den Wellen driftete. Zuvor hatten die Besatzungen eines Hubschraubers der US-Marine und ein Flugzeug der Küstenwache die „Qingdao China“ überflogen, ohne Guo an Deck ausmachen zu können.

Der 51-jährige Guo war 2013 der erste chinesische Sportler, der die Erde solo nonstop umsegelte. Am 18. Oktober war er in San Francisco gestartet, um den Solo-Pazifikrekord von San Francisco nach Schanghai zu unterbieten. Sein Team hatte den Kontakt zu ihm am Dienstag verloren.