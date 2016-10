Der deutschsprachige „Kojak“

Manfred Krug ist tot. Wie am Donnerstag bekanntwurde, starb der Schauspieler bereits Ende vergangener Woche im Alter von 79 Jahren. Der gelernte Eisengießer begann seine Karriere in der DDR, wo er im Kino („Die Spur der Steine“) und als Sänger reüssierte. Ende der 1970er Jahre überwarf er sich mit den Machthabern und emigrierte in die BRD, wo er als „Tatort“-Kommissar Paul Stoever zum deutschsprachigen „Kojak“ und als Anwalt in „Liebling Kreuzberg“ zum TV-Star avancierte.

Lesen Sie mehr …