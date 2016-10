EU verschärft Sanktionen gegen Assad-Regime

Die Europäische Union hat angesichts des Bürgerkriegs in Syrien ihre Sanktionen gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad nochmals verschärft. Zehn weitere Mitglieder der syrischen Führung und ihres Umfelds sind nun von Vermögenssperren und Einreiseverboten in die EU betroffen, wie der EU-Ministerrat in einer Aussendung heute mitteilte.

Den „hochrangigen Militärs und bedeutenden Persönlichkeiten mit Verbindungen zum Regime“ wird unter anderem gewaltsames Vorgehen gegen die syrische Zivilbevölkerung vorgeworfen. Insgesamt stehen nun 217 Syrer auf der Sanktionsliste der EU. Zudem wurden laut EU-Angaben die Vermögenswerte von 69 Einrichtungen, darunter auch der Zentralbank, eingefroren.

„Haben alle versagt“

Die Vereinten Nationen (UNO) befürchten unterdessen eine weitere Eskalation der humanitären Lage in Syrien in den kommenden Monaten. „Der Krieg wird immer schlimmer, immer rücksichtsloser“, sagte der UNO-Koordinator für Nothilfe in dem Bürgerkriegsland, Jan Egeland, in Genf.

Besonders der bevorstehende Winter bereite den Helfern große Sorgen. „Das wird der schlimmste Winter seit Beginn der Kämpfe“, so Egeland. Außerdem seien immer mehr Kinder betroffen.

Nach dem gescheiterten Evakuierungsversuch für die nordsyrische Großstadt Aleppo dränge Egeland zufolge die Zeit: „Wir haben alle versagt. Nicht eine Hilfslieferung konnte in das Gebiet gelangen, nicht eine einzige Evakuierung hat geklappt.“ Als Gründe nannte der UNO-Koordinator zu wenig Vertrauen, dafür zu viel Furcht und Missverständnisse zwischen den Konfliktparteien. Zudem wurde die Arbeit der Hilfskräfte durch viele Bedingungen von verschiedenen Seiten erschwert.