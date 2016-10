Erdogan will Armee bis nach al-Rakka schicken

Die türkische Armee soll nach Angaben von Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bis zu deren Hochburg al-Rakka vorstoßen. „Jetzt rücken wir auf al-Bab vor“, sagte Erdogan heute im türkischen Fernsehen. Die vom IS besetzte Stadt al-Bab liegt nahe der türkischen Grenze. „Danach werden wir Richtung Manbidsch vorstoßen und Richtung al-Rakka“, sagte Erdogan.

Während al-Bab und al-Rakka im Norden Syriens zu den letzten und wichtigsten Städten in den Händen des IS zählen, steht Manbidsch unter Kontrolle syrischer Kurden. Ankara betrachtet die syrische Kurdenpartei Demokratische Union (PYD) und deren bewaffneten Arm, die Volksverteidigungseinheiten (YPG), als Terroristen. Die Türkei will die YPG deshalb aus der geplanten multinationalen Offensive gegen die IS-Hochburg al-Rakka heraushalten.

Umstrittene Stationierung im Irak

Erdogan sagte weiter, er habe US-Präsident Barack Obama in einem Telefonat über seine militärischen Absichten und seine Ablehnung einer Kurdenbeteiligung informiert. Im Kampf gegen den IS betrachtet Washington die YPG bisher als Partner. „Wir brauchen keine Terrorgruppen wie die PYD und YPG“, sagte Erdogan in seiner TV-Ansprache.

Im September hatte die türkische Armee eine bisher beispiellose Offensive im Norden Syriens begonnen und unterstützt seitdem die syrischen Rebellen im Kampf gegen den IS mit Panzern und Bodentruppen. Auch im Nordirak hat die türkische Armee entgegen dem ausdrücklichen Wunsch Bagdads Truppen stationiert.