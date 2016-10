Auto ging in Garage in Flammen auf - Wohnhaus evakuiert

In Neudörfl im Burgenland ist es heute Mittag in der Tiefgarage eines Wohnhauses zu einem Autobrand gekommen. Vier Feuerwehren waren im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at