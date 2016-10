Kern kritisiert rechten Kongress in Linz

Im Vorfeld des rechten Kongresses, der am Samstag in den Linzer Redoutensälen des Landes Oberösterreich stattfindet, hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) heute vor der Spaltung Europas gewarnt. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus breiteten sich gerade überall in Europa wieder aus, „und wir müssen dabei erleben, wie das zu weiten Teilen nicht nur stillschweigend akzeptiert, sondern sogar wieder salonfähig wird“, schrieb Kern in einer Grußbotschaft an das Bündnis „Linz gegen rechts“, das eine Gegendemo organisiert.

