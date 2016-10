Putin fordert Marshall-Plan für Nahost

Angesichts der Kriege in Syrien und im Irak hat Kreml-Chef Wladimir Putin einen Marshall-Plan für den Nahen Osten gefordert. „Die kolossale Zerstörung verlangt die Entwicklung eines langfristigen und komplexen Programms“, sagte der russische Präsident heute im Schwarzmeer-Kurort Sotschi. „Wenn Sie so wollen, eine heutige Form eines Marshall-Plans für eine Wiederbelebung dieser von Kriegen und Konflikten gequälten Region“, so Putin bei einer Konferenz der Agentur Interfax zufolge.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA den Wiederaufbau in Europa gefördert. Das Milliardenprogramm ging auf US-Außenminister George Marshall zurück, der dafür 1953 den Friedensnobelpreis erhielt.

Russland unterstützt die syrische Armee im Bürgerkrieg mit Luftangriffen, Kampfjets bombardieren seit 2015 fast täglich Ziele in dem Land. Nach russischer Darstellung geht das Militär gegen Rebellen vor. Der Westen wirft Moskau Angriffe auf Zivilisten vor.

Putin machte die USA für das Stocken des Friedensprozesses für Syrien verantwortlich. „Unsere persönlichen Absprachen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten (Barack Obama, Anm.) haben nicht funktioniert“, sagte er. Eine von Russland und den USA im September ausgehandelte Waffenruhe war gescheitert.