Kompromiss im bayerischen Streit Glockenstreit

Nach jahrelangem Streit um Glockengeläut zwischen einer katholischen Familie und einer evangelischen Kirchengemeinde in Niederbayern hat ein Gericht nun für Ruhe gesorgt. Die Glocken dürfen weiterhin zum täglichen Morgen-, Mittags- und Abendgebet geläutet werden, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof heute in München urteilte. Der 14 Meter vom Kinder- und Schlafzimmer der Familie entfernte Glockenturm wird jedoch in ihre Richtung schalldicht verschlossen.

