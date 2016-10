Italien-Beben: Rund 3.000 Menschen obdachlos

Nach der neuen Erdbebenserie stehen Tausende Menschen in Mittelitalien vor den Trümmern ihrer Existenz. Allerdings kamen sie trotz der schweren Erdstöße mit dem Leben davon. Innenminister Angelino Alfano sprach angesichts der Stärke der Beben von einem „Wunder“.

Nachbeben ließen die Menschen in den Dörfern der Bergregion, die schon von dem schweren Erdbeben im August getroffen wurde, nicht zur Ruhe kommen. Rund 3.000 Menschen sind nach Angaben des Zivilschutzes der Marken obdachlos. Diese sollen nun nicht in Zelten untergebracht werden, sondern in Hotels und anderen Unterkünften, sagte Zivilschutzchef Fabrizio Curcio.

Renzi besucht Erdbebenregion

Die Regierung in Rom versprach 40 Millionen Euro Soforthilfe. Ministerpräsident Matteo Renzi besuchte am Nachmittag das Erdbebengebiet. „Italien ist verletzt, wird sich aber nicht beugen“, wie Renzi bereits zuvor via Twitter mitteilte.

Accanto alle popolazioni colpite dal #terremoto. A Camerino come negli altri comuni. L'Italia è ferita, ma non si piega. Tutti insieme — Matteo Renzi (@matteorenzi) 27. Oktober 2016

Der nach dem August-Beben ernannte Kommissar für den Wiederaufbau, Vasco Errani, versprach schnelle Hilfe. „Ich bestätige das Engagement der Regierung: Wir bauen alles wieder auf.“

In der Nacht und heute Vormittag kam es zu etlichen Nachbeben, darunter auch mehrere einer Stärke von mehr als 4, teilte die italienische Erdbebenwarte INGV mit.

