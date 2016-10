Formel 1: Rosberg kann WM in Mexiko krönen

Wenn alles ideal für Nico Rosberg läuft, kann der Deutsche bereits im drittletzten Saisonrennen den WM-Titel fixieren. Um sich bereits am Sonntag (20.00 Uhr, live in ORF eins) in Mexiko zu krönen, muss der Mercedes-Pilot allerdings gewinnen und sein Teamkollege Lewis Hamilton darf über Rang zehn nicht hinauskommen. Auf solche Rechenspiele will sich Rosberg aber nicht einlassen.

