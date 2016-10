Paris plant keinen Sonderstatus für Finanzjobs

Frankreich plant nach den Worten von Finanzminister Michel Sapin keine rechtlichen Privilegien für Beschäftigte der Finanzwirtschaft, um Banken im Zuge des „Brexit“ nach Paris zu locken. Die Regierung bemühe sich aber darum, die französische Hauptstadt für Finanzinstitute attraktiv zu machen, wenn diese im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) neue Standorte suchten, sagte Sapin heute laut Reuters.

Er reagierte damit auf Forderungen der Lobbyorganisation Paris Europlace, für Mitarbeiter der Finanzwirtschaft einen Sonderstatus im französischen Arbeitsrecht zu schaffen. Das sei nicht möglich, erklärte Sapin.

Nach der britischen Entscheidung zum Austritt aus der EU haben andere europäische Finanzzentren wie Paris und Frankfurt am Main eine Charmeoffensive gestartet, um die in London ansässigen Finanzunternehmen anzulocken. So verspricht die französische Regierung eine Verlängerung von Steuervergünstigungen für ausländische Beschäftigte in Frankreich von fünf auf acht Jahre.