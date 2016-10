Apple präsentierte neue MacBooks mit Touch-Leiste

Apple hat heute in Cupertino ein neues MacBook Pro präsentiert. Das Gerät kommt, wie ein Leak bereits im Vorfeld verraten hat, anstelle der Funktionstasten künftig mit einem OLED-Touch-Bar, einer Touchscreen-Leiste.

Leiste passt sich Anwendung an

Diese passt sich der aktuellen Anwendung an und blendet je nachdem geeignete Bedienelemente oder Dateivorschauen ein. Surft man etwa mit dem Browser Safari durch das Internet, zeigt die Leiste eine Vorschau aller geöffneten Tabs an. Sieht man ein Video an, werden Tasten zum Stoppen, Abspielen und zur Lautstärkeregulierung angezeigt.

Im Touch Bar ist auch ein Fingerabdrucksensor integriert. Mit diesem lässt sich das Gerät entsperren, er kann aber auch für den Bezahldienst Apple Pay genutzt werden. Fragen zur Kompatibilität zwischen Software und Leiste blieben vorerst offen.

Leichter, bessere Hardware, stolzer Preis

Sowohl das 13-, als auch das 15-Zoll-Modell sind erneut aus Aluminium und dünner und leichter als ihre Vorgänger. Das Trackpad soll erheblich größer sein. Verbaut werden in der 13-Zoll-Variante Intel-Core-i7- oder Intel-Core-i5-Prozessoren und Intel-Iris-Grafikkarten.

In der 15-Zoll-Variante kommen Intel-Core-i7-Prozessoren und AMD-Radeon-Pro-Grafikkarten zum Einsatz. Beide Modelle wurden mit schnelleren SSD-Festplatten und vier USB-C-fähigen Thunderbolt-3-Schnittstellen ausgestattet. Auch ein Klinkenanschluss ist vorhanden.

Die neuen Geräte sollen zwischen 1.499 Dollar (1.375 Euro) und 2.399 Dollar (2.200 Euro) kosten. Das billigste Gerät hat allerdings keine Touch-Leiste.