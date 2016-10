Panama unterzeichnet Abkommen zu Steuerinformationen

Panama will künftig gemeinsam mit anderen Ländern gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgehen. OECD-Generalsekretär Angel Gurria und die panamaische Botschafterin Pilar Arosemena de Aleman unterzeichneten heute in Paris das Abkommen über gegenseitige Amtshilfe in Steuerfragen (MAC). Panama ist das 105. Land, das den Vertrag unterschrieben hat.

Nach dem Skandal um die Panama-Papers war das mittelamerikanische Land international in die Kritik geraten. Zuletzt bemühte sich Panama um Transparenz und vereinbarte mit verschiedenen Ländern den Austausch von Finanzdaten.

Das Abkommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht den Informationsaustausch auf Anfrage und Amtshilfe bei der Steuererhebung vor. Den automatischen Datenaustausch will Panama nur mit Ländern zulassen, mit denen es bilaterale Verträge geschlossen hat.