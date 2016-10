Venezuela: Maduro verspricht vor Streik mehr Mindestlohn

Am Vortag des von der Opposition in Venezuela angekündigten Generalstreiks hat Staatspräsident Nicolas Maduro eine deutliche Anhebung des Mindestlohns versprochen. „Ich werde eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns der Arbeiter um 40 Prozent unterzeichnen“, sagte Maduro heute in Caracas.

Große Demonstrationen geplant

Venezuela leidet unter einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Derzeit liegt der Mindestlohn in dem lateinamerikanischen Land bei etwas unter 140 Dollar (128 Euro) im Monat, doch selbst wenn Geld da ist, sind die Güter knapp. Auch Lebensmittel, Medikamente und Waren des täglichen Bedarfs fehlen.

Morgen soll nun ein zwölfstündiger Generalstreik in Caracas und anderen Städten des Landes stattfinden. Bereits gestern hatten in Caracas und anderen Städten des südamerikanischen Landes Zehntausende Menschen gegen Maduro demonstriert, für Donnerstag kommender Woche ist ein großer Protestzug geplant.

Opposition will Amtsenthebung

Das erdölreiche Venezuela leidet unter anderem am Verfall des Ölpreises. Die außer Kontrolle geratene Inflation dürfte in diesem Jahr nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Zahl von 475 Prozent erreichen und im kommenden Jahr sogar auf 1660 Prozent steigen.

Die Opposition, die seit der Wahl im Dezember 2015 die Mehrheit im Parlament hat, ringt seit Monaten mit der Regierung um die Macht. Sie will einen Volksentscheid über ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatschef durchsetzen und wirft den Behörden vor, den Vorgang für ein Amtsenthebungsverfahren bewusst zu verzögern oder zu verhindern. Maduro wurde 2013 nach dem Tod von Hugo Chavez im Amt bestätigt, sein Mandat endet regulär im Jahr 2019.