Sportler des Jahres Marcel Hirscher im Studio

Am Abend wurden bei einer großen Gala in Wien Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. Marcel Hirscher hat bereits zum dritten Mal den begehrten Preis bekommen. Er ist zu Gast in der ZIB 24.

Nervenkrieg um CETA – Paul Schmidt zu Gast im Studio

Nach langem Hin und Her haben sich die Regionen in Belgien letztendlich doch zu einem grünen Licht für CETA durchgerungen. Hat dieser Nervenkrieg rund um das Freihandelsabkommen der EU geschadet? Im Studio analysiert Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik.

Enorme Schäden nach Beben in Italien

Italiens Premier Matteo Renzi versucht den Opfern des Erdbebens in Mittelitalien Mut zu machen. Nach den Beben gestern sind 3.000 Menschen obdachlos. Erst im August sind bei einem schweren Beben in Mittelitalien 298 Menschen ums Leben gekommen. Warum gehört die Region zu den erdbebengefährdetsten Gebieten in Europa? Thomas Azade kennt die Hintergründe.

