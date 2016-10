Angriff auf syrische Schule: Ban fordert Untersuchung

Nach dem Angriff auf eine Schule im Nordwesten Syriens mit mindestens 35 Toten, 22 davon Kinder, hat UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon eine „sofortige und unabhängige“ Untersuchung des Vorfalls gefordert. Die Attacke habe ihn erschüttert, sagte der UNO-Chef heute in New York. Es könne sich um ein Kriegsverbrechen handeln, so Ban.

Syriens Opposition beschuldigte das Regime und seinen Verbündeten Russland, in einer gemeinsamen Operation für den Angriff verantwortlich gewesen zu sein. Russland hat jede Verantwortung für den Luftangriff zurückgewiesen.

Die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte: „Wir haben nichts zu tun mit dieser furchtbaren Attacke.“ Der Vorfall müsse von internationalen Organisationen untersucht werden. Russlands Verteidigungsministerium prüfe bereits alle vorliegenden Daten. Der russische UNO-Botschafter Witali Tschurkin hatte zuvor gesagt: „Ich hoffe, dass wir nicht beteiligt waren.“