Überwachung: Neue Befugnisse für BND und GCHQ

Am Freitag ist im Deutschen Bundestag eine Novelle zum BND-Gesetz verabschiedet worden. Drei Jahre nach den Enthüllungen Edward Snowdens über die flächendeckende weltweite Spionage durch die NSA und ihre Partner wie den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) hat sich der Schock der Zivilgesellschaft in sein Gegenteil verkehrt. Die Novelle legalisiert so gut wie alle bekanntgewordenen Gesetzesverstöße durch den BND.

Eine Woche davor waren auch die Befugnisse des britischen Militärgeheimdienstes GCHQ ausgeweitet worden. Nur einen Tag, nachdem das für die Aufsicht über die Geheimdienste zuständige „Regulation of Investigatory Powers Tribunal“ erkannt hatte, dass die Geheimdienste GCHQ, MI5 und MI6 mehr als ein Jahrzehnt lang zu viele Daten unkontrolliert erhoben hatten, wurde der Totalabgriff per Gesetzesänderung Mitte Oktober legalisiert.

