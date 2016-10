Zumtobel schließt Werk in Deutschland Ende 2016

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel wird sein deutsches Werk in Usingen (Hessen) zum 31. Dezember 2016 schließen. Darauf haben sich die Verhandlungsparteien in der Schlichtungsstelle am Landesarbeitsgericht Hamburg geeinigt.

