Oberösterreich: Hausevakuierung nach Tiefgaragenbrand

In der Nacht auf Freitag ist im oberösterreichischen Gallneukirchen ein Auto in der Garage eines Mehrparteienhauses in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr mussten 24 Hausbewohner in Sicherheit gebracht werden.

