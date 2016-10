BIP-Wachstum hat sich laut WIFO im Quartal beschleunigt

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft hat sich im abgelaufenen dritten Quartal leicht beschleunigt. Im Quartalsabstand legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real um 0,4 Prozent zu, ergab die aktuelle Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO). Im zweiten Quartal hatte das BIP-Plus lediglich 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal ausgemacht, zu Jahresbeginn 0,4 Prozent.

Damit habe sich die positive Grunddynamik der Konjunktur weiter gefestigt - gestützt habe die Wirtschaft vor allem der robuste Konsum, erklärte das WIFO. „Angesichts der steigenden verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte im Jahr 2016 erhöht sich die Bereitschaft zur Anschaffung langlebiger Konsumgüter (wie etwa Pkw)“, konstatiert das WIFO.

Für das Gesamtjahr 2016 ging das WIFO zuletzt in der Herbstprognose von Ende September von 1,7 Prozent realem BIP-Wachstum aus, das Institut für Höhere Studien (IHS) von 1,5 Prozent. Für 2017 sahen WIFO und IHS zuletzt 1,5 bzw. 1,3 Prozent Plus, Mitte Dezember kommt die neue vierteljährliche Konjunkturprognose. Über die BIP-Entwicklung im dritten Quartal will das WIFO am 29. November im Detail berichten.