Jennifer Lopez erfüllt sich Musical-Traum

Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez kommt ihrem Traum vom Broadway einen Schritt näher: Die 47-Jährige wird eine der Hauptrollen im 60er-Jahre-Musical „Bye Bye Birdie“ für den US-Fernsehsender NBC übernehmen.

„Broadway-Musicals und -Filme haben meine Kindheit geprägt, und ‚Bye Bye Birdie‘ gehörte zu meinen Lieblingen“, teilte Lopez gestern (Ortszeit) laut mehreren Medien mit.

Das Musical soll im kommenden Jahr im Fernsehen gesendet werden. Das Musical rund um einen an Elvis Presley angelehnten Teenie-Star gehört in den USA zu den bekanntesten Bühnenstücken. NBC-Entertainment-Chef Robert Greenblatt sagte Berichten zufolge, Lopez selbst habe den Film und ihre Wunschrolle vorgeschlagen. Lopez, die derzeit unter anderem eine Show in Las Vegas hat und in einer Fernsehserie des Senders spielt, betonte schon mehrfach ihre Liebe für die Bühne. Im Sommer hatte es Gerüchte gegeben, dass sie ein eigenes Broadway-Musical plane.