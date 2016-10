Syrische Rebellen griffen Luftwaffenbasis bei Aleppo an

Syrische Rebellen haben bei Aleppo den Luftwaffenstützpunkt der Streitkräfte mit Raketen beschossen. Der Angriff auf die Basis Nairab sei Teil der Vorbereitung einer neuen Offensive, um den Belagerungsring um die von Aufständischen gehaltenen Stadtteile Aleppos zu durchbrechen, sagte ein Sprecher der Rebellengruppe Fastaqim heute.

An der seit Wochen angekündigten Offensive würden sich mehrere Rebellengruppen beteiligen. Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von dem Angriff. Boden-Boden-Raketen des Typs Grad seien in Nairab eingeschlagen. Auch sei die Umgebung des Luftwaffenstützpunkts Hmeimim nahe der Küstenstadt Latakia mit Raketen beschossen worden.

IKRK übt schwere Kritik

Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, warf allen Konfliktparteien in Syrien vor, das humanitäre Völkerrecht zu verletzen. Zum Angriff auf eine Schule im Dorf Hass meinte Maurer gestern in der ZIB2, es sei „zu früh, darüber Urteile zu fällen“. Oppositionsnahe Aktivisten lasten den Angriff russischen oder syrischen Flugzeugen an.

Solche Angriffe seien „inakzeptabel“, betonte der Schweizer Diplomat. Er beklagte, „mit welcher Leichtfertigkeit von den Waffen Gebrauch gemacht wird und mit welcher Nachlässigkeit das humanitäre Völkerrecht respektiert wird“.

Niemand hat „weiße Weste“

Das Rote Kreuz versuche bei solchen Völkerrechtsverletzungen, „im Dialog Verhaltensänderungen herbeizuführen“. Eine weiße Weste habe keine der im Bürgerkrieg involvierten Parteien. „Alle Seiten sind immer wieder für Verletzungen des humanitären Völkerrechts verantwortlich“, unterstrich Maurer.

Wegen seines Vorgehens im Kampf um die syrische Metropole Aleppo sieht sich Russland derzeit starker westlicher Kritik ausgesetzt. Moskau verteidigt seine Bombardements mit dem Kampf gegen Aufständische, die ihrerseits Versuche vereitelt hätten, das Leid der Zivilbevölkerung in dem von ihnen kontrollierten Stadtteil zu lindern.