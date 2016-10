Paris und London streiten über minderjährige Flüchtlinge

Zwischen Großbritannien und Frankreich ist ein Streit über die minderjährigen Flüchtlinge im geräumten „Dschungel“ von Calais ausgebrochen. Die britische Innenministerin Amber Rudd forderte die französische Regierung gestern Abend auf, die noch in Calais verbliebenen Minderjährigen „anständig zu schützen“.

Wer Verwandte hat, soll weiterreisen dürfen

Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve entgegnete, er sei „überrascht“ über diese Äußerung. Die in Calais gestrandeten Flüchtlinge wollten schließlich nach Großbritannien gelangen. Minderjährige Flüchtlinge mit Verwandten in Großbritannien hätten Anrecht auf eine Familienzusammenführung. Nun wünsche er, „dass Großbritannien rasch seiner Verantwortung gerecht wird und diese Minderjährigen aufnimmt“.

Frankreich werde seiner „Verantwortung im Geist der Solidarität“ bereits gerecht, betonte Cazeneuve. Seit Mitte Oktober seien mehr als 1.400 minderjährige Flüchtlinge in Wohncontainern am Rande des „Dschungels“ oder in anderen Aufnahmezentren untergebracht worden. Großbritannien habe in diesem Zeitraum 274 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Calais aufgenommen.

Die französischen Behörden hatten am Montag mit der Räumung des slumähnlichen Flüchtlingslagers am Ärmelkanal begonnen. Tausende Flüchtlinge wurden in Aufnahmezentren im ganzen Land gefahren. Minderjährige Flüchtlinge wurden in Wohncontainern untergebracht, die am Rande des „Dschungels“ stehen.