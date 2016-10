Positive Reaktionen auf Tätigkeitsliste für Asylwerber

Der Gemeindebund zeigt sich erfreut, dass das Innenministerium nun eine Liste mit jenen Tätigkeiten erstellt hat, die Asylwerber in der Grundversorgung ausüben dürfen. „Die Liste ist okay, sie trägt zur rechtlichen Klarstellung bei“, sagte Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer.

Positiv äußerte sich auch die grüne Integrationssprecherin Alev Korun. Mit der Klarstellung werde es möglich, dass Schutzsuchende zumindest ein paar Stunden in der Woche einer Tätigkeit nachgingen, die ihren Alltag strukturiere. Das beuge monatelanger Untätigkeit und daraus resultierenden psychischen Problemen vor, so Korun in einer Aussendung. Positiv zum Vorliegen der Liste äußerte sich auch das Team Stronach.

Mödlhammer vermisst Arbeitsmarktintegration

Wie Mödlhammer betonte, sei freilich noch eine größere Frage unbeantwortet, nämlich wie man chancenreiche Asylwerber an den Arbeitsmarkt heranführe: „Sonst landen sie automatisch in der Mindestsicherung.“

Hier geht es für Mödlhammer vor allem um das Beschäftigungsausmaß, das aus seiner Sicht gesteigert werden muss. Es müssten möglichst arbeitsnahe Bedingungen geschaffen werden, ohne dass die Asylwerber deswegen gleich die gesamte Grundversorgung verlieren. Es sei jetzt an Sozial-, Wirtschafts- und Finanzministerium, ein geeignetes Modell auszuarbeiten.

Liste als rechtliche Expertise

Seitens des Innenministeriums hieß es heute, dass die nun gemeinsam mit dem Koalitionspartner erstellte Tätigkeitsliste de facto eine rechtliche Expertise sei, die den Ländern und Gemeinden zur Verfügung gestellt werde. Eine Verordnung dazu oder Ähnliches brauche es nicht.

Maximal 110 Euro im Monat - weiter Streit über Lohn

Was das Ausmaß der Tätigkeit angeht, gilt unverändert die Obergrenze von 110 Euro pro Monat, die zuverdient werden dürfen. Wie hoch der Stundenlohn ist, bestimmt also auch, wie viele Stunden ein Asylwerber arbeiten darf, ohne die Grundversorgung zu verlieren. Die Sätze werden von den Ländern festgelegt. Sie wollen künftig eine einheitliche Regelung von fünf Euro pro Stunde, das Innenministerium drängt auf 2,50 Euro. Korun stellte sich heute auf die Seite der Länder.