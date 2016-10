UNO meldet Gräueltaten des IS

Die Vereinten Nationen (UNO) melden Gräueltaten der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) aus der Umgebung der irakischen Stadt Mossul. 232 Menschen seien getötet worden, weil sie sich geweigert hätten, Anordnungen des IS zu befolgen. Der IS habe Zehntausende Menschen entführt und sie in die Stadt gebracht, um sie als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Derzeit läuft eine Großoffensive zur Rückeroberung Mossuls vom IS.

